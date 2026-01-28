Nordcorea Kim e figlia a test sistema lanciarazzi multiplo | Rafforziamo deterrenza

La Corea del Nord ha effettuato un nuovo test di un sistema di lanciarazzi multiplo. Kim Jong-un era presente, insieme alla figlia Kim Ju-ae, per verificare l’efficacia del sistema aggiornato. Il governo nordcoreano afferma che l’obiettivo era rafforzare la deterrenza militare. La notizia ha già fatto discutere tra i Paesi vicini e gli alleati, preoccupati per l’escalation nella regione.

(Adnkronos) – La Corea del Nord ha reso noto di aver effettuato un test di una versione "aggiornata" di un sistema d'arma "Mrls" per verificarne l'efficienza operativa sotto gli occhi di Kim Jong-un, accompagnato dalla figlia Kim Ju-ae. L'agenzia nordcoreana Kcna, rilancia la sudcoreana Yonhap, riferisce del test effettuato ieri con l'impiego di "nuova tecnologia",.

Nordcorea, Kim e figlia a test sistema lanciarazzi multiplo: Rafforziamo deterrenzaIl leader di Pyongyang annuncia: Piani per 'fase successiva' nucleare svelati al congresso partito ... adnkronos.com Nordcorea: testato avanzato sistema lanciarazzi multiploRoma, 28 gen. (askanews) – La Corea del Nord ha testato un sistema aggiornato di lanciarazzi multipli di grosso calibro sotto la supervisione diretta del leader Kim Jong Un, con l'obiettivo di valutar ... askanews.it

