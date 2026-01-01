Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha rivolto un messaggio di Capodanno in cui ha elogiato le truppe nordcoreane coinvolte all'estero, sottolineando il ruolo di simbolo dell’alleanza con la Russia. Le dichiarazioni, riportate dai media ufficiali, evidenziano il sostegno di Pyongyang alle operazioni militari in corso e rafforzano i legami tra i due paesi.

Pyongyang, 1 gen. (Adnkronos) - Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha elogiato le sue truppe che combattono all'estero, definendole il simbolo dell'alleanza invincibile con la Russia, in un messaggio di Capodanno, secondo quanto riportato dai media statali. Secondo le agenzie di intelligence sudcoreane e occidentali, Pyongyang ha inviato migliaia di soldati a sostegno dell'invasione russa dell'Ucraina. Secondo le stime sudcoreane, almeno 600 persone sono morte e migliaia sono rimaste ferite. Gli analisti affermano che la Corea del Nord riceve in cambio aiuti finanziari, tecnologia militare e forniture alimentari ed energetiche dalla Russia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Nordcorea: Kim elogia soldati che combattono a fianco della Russia

