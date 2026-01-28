Un gruppo di giovani di Trieste propone di riaprire i manicomi per tenere lontani i reati legati a persone con problemi psichiatrici. La proposta ha fatto il giro della città, lasciando molti a interrogarsi su cosa si possa fare davvero per garantire sicurezza e tutela. La questione ha acceso il dibattito tra cittadini e esperti, mentre le autorità cercano di capire come rispondere a questa richiesta.

«Cosa si risponde a un gruppo di ragazzi e ragazze di Trieste che vorrebbero riaprire i manicomi per impedire alle persone con problemi psichiatrici di commette reati?» Vive e lavora a Trieste, la "città dei matti” ma anche della scienza. È giornalista scientifica e scrive di psicologia, salute mentale e neuroscienze. Il suo podcast più recente, Paper, racconta come funziona la scienza e cosa vuol dire “pubblicarla”. È lì dagli anni Settanta ed è stata addirittura restaurata. La si trova nel cuore del Parco di San Giovanni, oggi un frequentato pezzo della città con sedi dell’università, del sistema sanitario, scuole e luoghi di svago. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Non sarebbe meglio rinchiuderli?

Approfondimenti su Trieste Richieste

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

FULLAccidentally Married the Mafia Boss: His Long-Planned Favoritism- A Forbidden Love Story #movie

Ultime notizie su Trieste Richieste

Non sarebbe meglio rinchiuderli?È la domanda che ritorna ogni volta che una persona con problemi psichici fa male a qualcuno. La risposta, difficile, è che se si facesse ci sarebbero più vittime, non meno ... ilpost.it

Ancora guai per i medici di famiglia o, sarebbe meglio dire, per i pazienti, che sempre più spesso si ritrovano costretti a cambiare curante, perché il dottore rassegna le dimissioni e lascia l’incarico facebook

Dunque i grandi "fact checkers" (sarebbe meglio dire "opinion checker" di cittadini chiamati al Referendum) definiti come "indipendenti" non hanno prestato attenzione ai numerosi post fuorvianti di comitati e partiti per il SI (che peraltro confermano le preoccup x.com