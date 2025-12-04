Più che immaginare un' altra storia per l' umanità sarebbe meglio fare un programma

Da una parte c’è il padre, rimasto senza una mano, che prega la Madonna di fargliela rispuntare miracolosamente nel sonno. Dall’altro c’è il prete, secondo cui rimanere senza una mano non è una disgrazia, è addirittura un dono dal cielo. In mezzo c’è Massimo Troisi, il figlio del mutilato, che giustamente domanda: “Ma possibile che in un modo o nell’altro dovete sempre esagerare?”. La scena di Ricomincio da tre mi è tornata in mente ascoltando gli esercizi spirituali dei dirigenti del Pd in ritiro a Montepulciano. Il loro Eremo di Zafer avrebbe dovuto essere, coerentemente, la Cripta della Chiesa del Gesù, ma c’era troppa gente e hanno dovuto ripiegare in un laico tendone in mezzo al giardino di Poggiofanti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

