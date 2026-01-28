Le tensioni tra Iran e l’amministrazione di Trump restano alte. Non ci sono spiragli di dialogo e le parti sembrano ferme sulle proprie posizioni. I negoziati sono definiti conclusi, e ora si pensa solo a come affrontare le eventuali conseguenze di questa rottura. Nessuno aspetta cambi di rotta a breve termine.

Non è ben chiaro che cosa il regime iraniano possa ragionevolmente trattare con Donald Trump, senza che i capi religiosi sciiti perdano qualunque credibilità presso i loro seguaci (per pochi che siano) oppure senza che gli Usa accettino (anche per conto di Israele in questo caso) di negoziare alla pari con chi ha represso nel sangue le proteste interne e continua a organizzare e finanziare il terrorismo e la destabilizzazione in Medio Oriente. Gli spazi per trattare non si capisce dove siano, a meno, come si è detto, che qualcuno dei due non venga meno alla propria ragion d'essere.

© Ilfoglio.it - Non ci sono margini di trattativa tra Iran e Trump

