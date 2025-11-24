Trump e Meloni rilanciano la trattativa sulla pace in Ucraina l’Ue valuta margini dell’accordo
I leader dell’Unione Europea hanno discusso oggi a Luanda, durante un summit dei 27, l’ipotesi di modificare la proposta per l’Ucraina presentata il 22 novembre da Donald Trump, puntando a un percorso negoziale condiviso. Convergenza prudente sulla bozza Trump. Nel vertice informale tenuto questa mattina nella capitale angolana, a margine dell’incontro Ue–Unione africana, i capi di Stato e di governo dell’Unione Europea hanno confermato un orientamento comune: lavorare su emendamenti puntuali al piano statunitense sulla guerra in Ucraina, anziché elaborare una controproposta organica. Alla riunione hanno partecipato in presenza Giorgia Meloni, Pedro Sánchez e Friedrich Merz, insieme al presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e alla presidente della Commissione Ursula von der Leyen. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
