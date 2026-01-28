Noi due… Jacqueline e Ultimo l’annuncio ufficiale dopo le voci di crisi e tradimenti

Dopo settimane di silenzi e voci di crisi, Jacqueline Luna Di Giacomo e Ultimo hanno deciso di ufficializzare la loro relazione. I due hanno pubblicamente confermato il loro legame, mettendo fine alle speculazioni nate tra indiscrezioni e interpretazioni forzate sui social. Ora, i fan possono smettere di cercare indizi e aspettano di vedere come proseguirà questa storia.

Negli ultimi mesi le voci di crisi tra Jacqueline Luna Di Giacomo e Ultimo si sono rincorse con insistenza, alimentate da indiscrezioni, silenzi social e interpretazioni spesso forzate di ogni gesto pubblico. A rendere il quadro ancora più chiacchierato era stato un nuovo gossip, che aveva riportato la coppia al centro del dibattito mediatico. Gabriele Parpiglia aveva infatti raccontato che alla base dell’allontanamento ci sarebbe stato un presunto tradimento da parte di lei con l’attore, ex di Mare Fuori, Matteo Paolillo, un dettaglio che aveva rapidamente infiammato commenti e supposizioni online.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo affrontano i rumors di crisi, affermando che la famiglia è stata un elemento fondamentale nel loro percorso.

Ultimo compie 30 anni Gli attesissimi auguri della sua compagna Jacqueline Luna Di Giacomo, accompagnati da uno scatto ricordo: “Lontano dai rumori e vicini alle risate. Buon 30esimo compleanno Daddy” #Verissimo - facebook.com facebook