Ultimo e Jacqueline insieme su Instagram | il video inedito dopo le voci di crisi

Dopo le voci di crisi e – addirittura – di una rottura imminente, Ultimo e Jacqueline sono tornati a farsi vedere insieme su Instagram. Hanno scelto di farlo in modo molto particolare, ossia pubblicando un video inedito che li vede felici e sorridenti insieme al figlio Enea. Ultimo e Jacqueline, il video inedito con Enea. Nel video pubblicato su Instagram da Ultimo, il cantante e la compagna appaiono uniti e innamoratissimi. Nella clip Jacqueline Luna Di Giacomo sorride all’artista romano poco prima del parto, poi lo accoglie, cullando fra le braccia il piccolo Enea appena nato. Un momento intimo ed emozionante che racconta il loro legame. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Ultimo e Jacqueline insieme su Instagram: il video inedito dopo le voci di crisi

