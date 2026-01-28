Ieri mattina al Collegio Ghislieri, studenti e professoresse hanno affrontato il tema del bullismo e dell’uso degli smartphone. L’incontro si è concentrato sul fatto che molti giovani si sentono invincibili e immuni, ma in realtà rischiano di essere bulli anche online. Gli studenti hanno ascoltato storie e riflessioni, ricordando anche il passato, come l’orrore della Shoah, per capire perché dobbiamo sempre rispettare gli altri e non cadere nella violenza. Un momento di confronto diretto, senza parole vuote, per far capire quanto sia importante essere respons

Non dimenticare l’orrore della Shoah e riflettere perché non accada. Al Collegio Ghislieri gremito di studenti ieri mattina si è parlato soprattutto ai giovani. "In questi anni – ha detto il prefetto Francesca De Carlini – abbiamo sentito tante volte dire mai più, sentendoci immuni e migliori da quelle generazioni degli anni Venti, accondiscendenti e assuefatte all’odio generalizzato che ha travolto il cuore dell’Europa. Ma anche noi oggi siamo spesso moderni aguzzini quando, dietro agli schermi dei nostri smartphone, giudichiamo, sentenziamo, deridiamo e bullizziamo il nostro prossimo scaricando un odio seriale distruttivo e devastante". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "Noi ci sentiamo migliori e immuni. Ma siamo bulli con gli smartphone"

