No al referendum costituzionale | flash mob davanti al Tribunale in occasione dell’apertura dell’anno giudiziario

Da palermotoday.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina davanti al Tribunale si è svolto un flash mob organizzato dal comitato della “Società civile per il No nel referendum costituzionale”. Centinaia di persone si sono radunate per gridare un “No” deciso, puntando a difendere la Costituzione e l’indipendenza della magistratura. La manifestazione è arrivata in occasione dell’apertura dell’anno giudiziario, un momento simbolico per sottolineare le preoccupazioni di chi teme che le proposte di modifica possano indebolire il sistema giudiziario. La piazza si è riempita di cartelli e

Un “No” per difendere la Costituzione. Per l'autonomia e l'indipendenza della magistratura. Il comitato della “Società civile per il No nel referendum costituzionale” scende in piazza sabato per difendere l’autonomia e l’indipendenza della magistratura, a garanzia dei diritti dei cittadini.Per questo, in occasione dell'apertura dell'Anno giudiziario, sabato - 31 gennaio - alle 9 si terrà in piazza Vittorio Emanuele Orlando, davanti al Tribunale, un presidio con un flash mob (ore 9.30). “La riforma Nordio è inutile per i cittadini e pericolosa per la democrazia. Difendiamo la Costituzione e il diritto dei cittadini ad una giustizia che sia davvero uguale per tutti.🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Tribunale Referendum

Morti in carcere, 74 vittime dall’inizio dell’anno: flash mob a Montecitorio per il Memorial Cucchi

Dal inizio del 2025, 74 persone hanno perso la vita nelle carceri italiane.

Giornata Internazionale dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza: Flash mob in piazza con le alunne dell’Istituto La Pira–Gentiluomo

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Tribunale Referendum

Argomenti discussi: Al referendum costituzionale del 22 e 23 marzo vota NO; Referendum giustizia, 5 motivi per votare No - CGIL; Il referendum sulla riforma costituzionale della magistratura ordinaria; Il fact-checking di Barbero contro la riforma della giustizia.

no al referendum costituzionaleReferendum sulla giustizia, ultimi sondaggi in bilico tra Sì e No: è un testa a testaReferendum sulla riforma della giustizia: i sondaggi Ixè e Youtrend mostrano un elettorato diviso e un esito ancora incerto. tag24.it

no al referendum costituzionaleCosa dicono i sondaggi sul referendum sulla riforma della giustiziaGli ultimi davano il Sì molto avanti, ora ne è stato diffuso uno secondo cui la situazione sarebbe più equilibrata ... ilpost.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.