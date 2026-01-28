No al referendum costituzionale | flash mob davanti al Tribunale in occasione dell’apertura dell’anno giudiziario

Questa mattina davanti al Tribunale si è svolto un flash mob organizzato dal comitato della “Società civile per il No nel referendum costituzionale”. Centinaia di persone si sono radunate per gridare un “No” deciso, puntando a difendere la Costituzione e l’indipendenza della magistratura. La manifestazione è arrivata in occasione dell’apertura dell’anno giudiziario, un momento simbolico per sottolineare le preoccupazioni di chi teme che le proposte di modifica possano indebolire il sistema giudiziario. La piazza si è riempita di cartelli e

Un "No" per difendere la Costituzione. Per l'autonomia e l'indipendenza della magistratura. Il comitato della "Società civile per il No nel referendum costituzionale" scende in piazza sabato per difendere l'autonomia e l'indipendenza della magistratura, a garanzia dei diritti dei cittadini.Per questo, in occasione dell'apertura dell'Anno giudiziario, sabato - 31 gennaio - alle 9 si terrà in piazza Vittorio Emanuele Orlando, davanti al Tribunale, un presidio con un flash mob (ore 9.30). "La riforma Nordio è inutile per i cittadini e pericolosa per la democrazia. Difendiamo la Costituzione e il diritto dei cittadini ad una giustizia che sia davvero uguale per tutti.

