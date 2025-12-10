Morti in carcere 74 vittime dall’inizio dell’anno | flash mob a Montecitorio per il Memorial Cucchi

Dal inizio del 2025, 74 persone hanno perso la vita nelle carceri italiane. Un flash mob a Montecitorio, organizzato per il Memorial Cucchi, ha portato all’attenzione pubblica questa drammatica realtà, trasformando il ricordo delle vittime in una denuncia sulle condizioni di vita e le criticità del sistema penitenziario nazionale.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un ricordo che diventa denuncia pubblica. Settantaquattro persone si sono tolte la vita nelle carceri italiane dall’inizio del 2025. Un numero drammatico che quest’anno è stato posto al centro dell’ undicesima edizione del Memorial Stefano Cucchi, celebrato con un flash mob davanti a Montecitorio, nel cuore di Roma. In piazza sono state collocate 74 sagome, una per ogni detenuto morto: alcune riportavano un nome, altre rimanevano anonime, a ricordare chi non ha avuto voce. Dietro di loro, uno striscione chiedeva “Un Natale di clemenza per le carceri”, trasformando il ricordo in un appello civile. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Morti in carcere, 74 vittime dall’inizio dell’anno: flash mob a Montecitorio per il Memorial Cucchi

Ultima Ora - Ultime Notizie Zazoom Social News - Zazoom Social News

Chi erano i coniugi trovati morti in casa a Firenze | la vita di Franco Giorgi e Gianna Di Nardo - Zazoom Social News

Morti in carcere, 74 vittime dall'inizio dell'anno: il flash mob in piazza Montecitorio - Leggi su Sky TG24 l'articolo Morti in carcere, 74 vittime dall'inizio dell'anno: il flash mob in piazza Montecitorio ... Riporta tg24.sky.it

La strage dei morti e suicidi in carcere: 74 vittime dall'inizio dell'anno - Installazione simbolica a Piazza Montecitorio per l'undicesimo Memorial Stefano Cucchi a 16 anni dalla sua morte (ANSA) ... Si legge su ansa.it

In carcere 72 morti da inizio anno, flashmob a Montecitorio con sagome per ricordare le vittime Vai su X

La strage dei morti e suicidi in carcere: 72 vittime dall'inizio dell'anno. Installazione simbolica a Piazza Montecitorio per l'undicesimo Memorial Stefano Cucchi #ANSA Vai su Facebook