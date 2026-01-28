Nicola Peltz 31 anni e un volto già super ritoccato | dalla freschezza teen a iper sofisticata l' evoluzione beauty della nuora dei Beckham

Nicola Peltz, 31 anni, si mostra con un volto molto diverso rispetto a qualche anno fa. La sua trasformazione estetica è evidente: da giovane con una bellezza naturale a una donna molto più sofisticata, con evidenti ritocchi. La nuora dei Beckham sembra aver scelto di cambiare volto e stile, lasciando alle spalle l’aspetto fresco e naturale degli esordi. La sua evoluzione ha fatto parlare di sé, tra giudizi e curiosità.

N ata nel 1995 negli States da una famiglia tra le più influenti e abbienti dello Stato di New York, l’attrice Nicola Peltz porta con sé una genetica indubbiamente fortunata. Sua madre Claudia Heffner è un’ex modella e a 70 anni è più radiosa che mai. Ciò detto, l’aspetto estetico di Nicola Peltz, chiacchieratissima moglie di un altro rampollo, l’inglese Brooklyn Beckham, di recente ne ll’occhio del ciclone mediatico per il litigio a colpi social con la famiglia, è radicalmente cambiato nel corso degli ultimi anni. La skincare di Victoria Beckham: i tre passaggi per una pelle dall’effetto glow X Nicola Peltz, la beauty evolution della nuora dei Beckham. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Il matrimonio di Brooklyn Beckham ha attirato l’attenzione, svelando dinamiche familiari e momenti di tensione.

Brooklyn Beckham ha condiviso su Instagram Stories alcune precisazioni riguardo alle tensioni familiari, tra cui il confronto con i genitori sull’abito da sposa di Nicola Peltz.

