Nicla Ozenda cantante de La Ruota della Fortuna criticata per la voce | Ho avuto un'emorragia a una corda vocale

Da fanpage.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nicla Ozenda, cantante de La Ruota della Fortuna, si trova al centro di una polemica sui social. Molti utenti hanno notato un cambiamento nella sua voce e l’hanno criticata. La cantante ha spiegato di aver avuto un’ emorragia a una corda vocale, ma il suo pubblico sembra non averlo ancora accettato. La situazione sta facendo discutere tra i fan e gli addetti ai lavori.

Nicla Ozenda, giovane cantante de La Ruota della Fortuna è stata criticata sui social perché in molti hanno notato un cambiamento nella sua voce. In un lungo post Instagram, la 23enne ha spiegato cosa sta affrontando lontano dalle telecamere: "Ho avuto un'emorragia a una corda vocale".🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Pier Silvio Berlusconi: “Striscia non può tornare al posto de La Ruota della fortuna. Stop all’Isola, GF deve evolvere”

Pier Silvio Berlusconi ha condiviso i progetti e le direzioni future di Mediaset, evidenziando la non riproposizione di Striscia la Notizia al posto de La Ruota della Fortuna, la sospensione dell’Isola dei Famosi e la necessità di far evolvere il Grande Fratello.

