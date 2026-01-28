Nicla Ozenda cantante de La Ruota della Fortuna criticata per la voce | Ho avuto un'emorragia a una corda vocale

Nicla Ozenda, cantante de La Ruota della Fortuna, si trova al centro di una polemica sui social. Molti utenti hanno notato un cambiamento nella sua voce e l’hanno criticata. La cantante ha spiegato di aver avuto un’ emorragia a una corda vocale, ma il suo pubblico sembra non averlo ancora accettato. La situazione sta facendo discutere tra i fan e gli addetti ai lavori.

Nicla Ozenda, giovane cantante de La Ruota della Fortuna è stata criticata sui social perché in molti hanno notato un cambiamento nella sua voce. In un lungo post Instagram, la 23enne ha spiegato cosa sta affrontando lontano dalle telecamere: "Ho avuto un'emorragia a una corda vocale".🔗 Leggi su Fanpage.it

Pier Silvio Berlusconi ha condiviso i progetti e le direzioni future di Mediaset, evidenziando la non riproposizione di Striscia la Notizia al posto de La Ruota della Fortuna, la sospensione dell’Isola dei Famosi e la necessità di far evolvere il Grande Fratello.

Non è facile mettersi a nudo, ma sento che è arrivato il momento di raccontarvi una parte importante di me. A volte, dietro a un sorriso e a una voce che sembra ‘meno brillante’, si nasconde una battaglia silenziosa”. Negli ultimi tempi, Nicla Ozenda si è trovata - facebook.com facebook