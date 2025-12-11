Pier Silvio Berlusconi | Striscia non può tornare al posto de La Ruota della fortuna Stop all'Isola GF deve evolvere

Pier Silvio Berlusconi ha condiviso i progetti e le direzioni future di Mediaset, evidenziando la non riproposizione di Striscia la Notizia al posto de La Ruota della Fortuna, la sospensione dell’Isola dei Famosi e la necessità di far evolvere il Grande Fratello. L'incontro negli studi di Cologno Monzese ha fatto il punto sugli ultimi mesi del 2025.

Fanpage.it all'incontro con Pier Silvio Berlusconi negli studi di Cologno Monzese per fare un punto sugli ultimi mesi del 2025 in Mediaset. Spazio alle decisioni su Striscia la Notizia, che non torna al posto de La Ruota della fortuna, considerato "un caso di studio per gli ascolti in access prime time" e poi un freno ai reality: "Stop a Isola, per il GF stiamo pensando a un'evoluzione".

