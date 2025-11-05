KPop Demon Hunters 2 punta al lancio su Netflix nel 2029

Netflix e Sony hanno finalizzato un accordo per un altro film di KPop Demon Hunters, con l’intenzione di rilasciare il sequel musicale animato nel 2029, come riportato per la prima volta da Bloomberg. I film d’animazione possono richiedere molto tempo per essere realizzati, da qui il potenziale intervallo di quattro anni tra un episodio e l’altro. Naturalmente, i piani relativi alla data di uscita potrebbero cambiare a seconda del programma di produzione del film. KPop Demon Hunters, un’avventura fantasy su un gruppo femminile K-pop immaginario che protegge il mondo dai demoni con la sua musica, è stato sviluppato e prodotto dalla Sony Pictures Animation. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

