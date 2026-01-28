Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ribadisce che non ci sarà uno Stato palestinese a Gaza. In un discorso deciso, Netanyahu sottolinea che Israele non consentirà la creazione di uno Stato palestinese nella Striscia, chiudendo di fatto qualsiasi spazio a una soluzione diplomatica su quella zona. La sua posizione rimane ferma, anche di fronte alle pressioni internazionali.

Gerusalemme, 28 gen. – Il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu assicura che non permetterà la creazione di uno Stato palestinese nella Striscia di Gaza, affermando che Israele manterrà il controllo della sicurezza. “Ho sentito dire che permetterò la creazione di uno Stato palestinese a Gaza, ma questo non è accaduto e non accadrà”, ha dichiarato Netanyahu durante una conferenza stampa a Gerusalemme. “L’ultima cosa” di cui Israele ha bisogno in questo momento è tenere elezioni ha poi chiarito Netanyahu, rispondendo a una domanda sul fatto che il prossimo voto nazionale si tenga come previsto. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Netanyahu: ‘lo Stato palestinese a Gaza non si realizzerà’

Approfondimenti su Netanyahu Gaza

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Government Shutdown, Trump's Netanyahu Meeting, & Comey's Indictment

Ultime notizie su Netanyahu Gaza

Argomenti discussi: Netanyahu: Manterremo il controllo dal fiume al mare. Siria, Kobane sotto assedio; Gaza, l'Idf ha trovato i resti dell'ultimo ostaggio israeliano; Board of peace, Trump estende l’invito anche a Netanyahu; Netanyahu: Israele non permetterà la creazione di uno stato palestinese a Gaza. Se l'Iran ci attacca colpiremo con una forza mai vista.

M.O., Netanyahu: lo Stato palestinese a Gaza non si realizzeràGerusalemme, 28 gen. (askanews) - Il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu assicura che non permetterà la creazione di uno Stato palestinese nella Striscia di Gaza, affermando che Israele mante ... quotidiano.net

Netanyahu esclude la nascita di uno Stato palestinese a Gaza. Cosa ha dettoIsraele eserciterà il controllo della sicurezza dal (fiume) Giordano al mare, e questo vale anche per la Striscia di Gaza. Lo ha dichiarato il premier israeliano Benyamin Netanyahu. Ho sentito dir ... tg.la7.it

Netanyahu esclude la nascita di uno Stato palestinese a Gaza. Cosa ha detto - facebook.com facebook

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu è stato fotografato mentre utilizza uno smartphone con la fotocamera posteriore coperta da strisce di nastro adesivo. x.com