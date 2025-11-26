On the sea | Marevivo porta nelle scuole del litorale attività e laboratori sul rispetto del mare
Ha preso il via da Sciacca “On the sea”, il progetto di educazione alimentare e ambientale promosso dal Galp flag Il sole e l’azzurro tra Selinunte, Sciacca e Vigata con il contributo di Marevivo Sicilia. Il primo incontro ha coinvolto gli alunni delle quarte classi della scuola primaria dei. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
