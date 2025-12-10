Vicchio e quel puntale ProPal | È un simbolo della resistenza Ricordiamo chi non può far festa

L'articolo analizza la recente discussione su Vicchio e il simbolo del puntale ProPal, riflettendo sulle tematiche di resistenza e solidarietà. Tra posizioni locali e questioni internazionali, emerge l'importanza di mantenere il focus su temi di rilevanza globale, evitando strumentalizzazioni o campanilismi. La narrazione invita a una riflessione più ampia sulle priorità e i valori condivisi.

"Vicchio contro Firenze? Macché, a me interessa la questione palestinese. Guai a buttarla in caciara coi campanilismi". Sindaco Francesco Tagliaferri, Firenze però non è Vicchio: lei governa spalla spalla coi 5Stelle e qui la cittadinanza onoraria ad Albanese non è passata. "Il provvedimento è figlio di una campagna intrapresa dalla Rete degli Enti locali per i diritti del popolo palestinese. La mozione approvata è di settembre, mentre l'atto è stato formalizzato dal consiglio comunale a fine novembre. Con la Rete dei 28 Comuni stavamo ragionando di creare un evento unico invitando Albanese. Fosse per me la ospiterei volentieri.

