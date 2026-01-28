Nel 2026 organizzerò anche servizi in borghese

Nel 2025, la Polizia Locale di Vigonza ha registrato un calo di incidenti stradali e multe. Tuttavia, sono aumentate le sanzioni contro l’abbandono dei rifiuti. Nel 2026, l’ente prevede di rafforzare il servizio in borghese per migliorare i controlli.

Lo ha dichiarato il commissario Massimo Bettella comandante della Polizia locale di Vigonza durante la presentazione dei numeri che hanno caratterizzato il 2025. In calo incidenti e sanzioni, Sono state 2.490 le auto controllate Incidenti stradali e multe in calo, ma aumentano le sanzioni contro l'abbandono dei rifiuti: questi alcuni dei dati più significativi relativi all’attività svolta nel 2025 dalla Polizia Locale di Vigonza. Nel corso del 2025 sono stati effettuati 2490 controlli veicoli ed elevate 938 sanzioni (978 nel 2024), il 95% delle quali contestate nell'immediatezza, cercando di contrastare i comportamenti di guida scorretti, causa principale di incidenti.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

