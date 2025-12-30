Capodanno 2026 da Borghese a Venezia | 500 euro a persona Ecco cosa trovi nel piatto
Il Capodanno 2026 a Venezia, con la firma di Alessandro Borghese, offre un’esperienza gastronomica esclusiva a 500 euro a persona. Questa occasione unisce l’eleganza della città lagunare a un menù di alta cucina italiana contemporanea, pensato per chi desidera celebrare il nuovo anno con raffinatezza e qualità. Di seguito, scopri cosa include questa proposta e come trascorrere una serata indimenticabile.
Il Capodanno 2026 firmato Alessandro Borghese è diventato un appuntamento imperdibile per gli amanti dell’alta cucina italiana contemporanea. Per la notte di San Silvestro, lo chef propone due percorsi degustazione esclusivi nei suoi ristoranti AB – Il lusso della semplicità a Milano e Venezia, con menù studiati per celebrare l’eccellenza gastronomica attraverso ingredienti di prima scelta e tecniche raffinate. La proposta veneziana si distingue per esclusività e prezzi: nel ristorante affacciato sulla laguna, recentemente entrato nella Guida Michelin Italia, il menù di Capodanno costa 500 euro a persona, bevande escluse. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
