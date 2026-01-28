NaturaSì richiama miglio decorticato biologico | è contaminato da una sostanza altamente tossica

NaturaSì ha richiamato un lotto di miglio decorticato biologico. Il prodotto, venduto in confezioni da 500 grammi con il numero di lotto 533451751 e scadenza prevista per il 24 dicembre 2026, potrebbe contenere una sostanza altamente tossica. La catena invita i clienti a non consumarlo e a restituirlo nel punto vendita.

