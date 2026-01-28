NaturaSì richiama miglio decorticato biologico | è contaminato da una sostanza altamente tossica
NaturaSì ha richiamato un lotto di miglio decorticato biologico. Il prodotto, venduto in confezioni da 500 grammi con il numero di lotto 533451751 e scadenza prevista per il 24 dicembre 2026, potrebbe contenere una sostanza altamente tossica. La catena invita i clienti a non consumarlo e a restituirlo nel punto vendita.
Il prodotto richiamato è venduto in confezioni da 500 grammi, con il numero di lotto 533451751 e il termine minimo di conservazione (TMC) 24122026.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su NaturaSì Miglio
Ingerisce una sostanza tossica, viene curato al pronto soccorso e poi aggredisce tre operatrici sanitarie: 20enne ai domiciliari
Vasto dispiegamento di forze al Palazzetto Masprone di Verona: simulata la fuoriuscita di una sostanza tossica
Ultime notizie su NaturaSì Miglio
Argomenti discussi: NaturaSì richiama miglio decorticato per presenza di alcaloidi tropanici; Salame nostrano con aglio richiamato per presenza di Listeria monocytogenes.
NaturaSì richiama miglio decorticato biologico: è contaminato da una sostanza altamente tossicaIl prodotto richiamato è venduto in confezioni da 500 grammi, con il numero di lotto 533451751 e il termine minimo di conservazione (TMC) 24/12/2026 ... fanpage.it
COSÌ SI RAGIONA !! GFS 12, carta a 120 h per la befana, che minimo nelle regioni centrali che richiama aria gelida dal nord seguiamo questa evoluzione, siamo sulla chat Telegram,si fa interessante !!!! - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.