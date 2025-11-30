Vasto dispiegamento di forze al Palazzetto Masprone di Verona | simulata la fuoriuscita di una sostanza tossica
Si è svolta nel pomeriggio di domenica 30 novembre, presso il Palazzetto Masprone di Verona, una vasta esercitazione operativa interforze organizzata dalla prefettura e dalla Direzione interregionale dei vigili del fuoco del Veneto e del Trentino-Alto Adige. L’iniziativa, promossa in. 🔗 Leggi su Veronasera.it
