Torna il concorso di poesia dialettale Città di Vacri | con le sue 55 edizioni si conferma il più longevo d' Italia

Il concorso di poesia dialettale Città di Vacri, giunto alla 55ª edizione per gli adulti e alla 20ª per gli studenti, si conferma come il più antico in Italia. Un evento che celebra la tradizione e la cultura locale attraverso la poesia in dialetto, attirando appassionati e talenti da tutta la regione.

Torna anche quest'anno il concorso di poesia dialettale Città di Vacri, il più longevo d'Italia, giunto alla 55esima edizione per gli adulti e alla 20esima per gli studenti. Un ritorno reso possibile grazie all'impegno del sindaco di Vacri, Piergiuseppe Mammarella, del presidente del consiglio.

