Mnesys il più grande progetto di ricerca italiano sulle neuroscienze e la neurofarmacologia

Il progetto Mnesys rappresenta la più ampia iniziativa italiana nel campo delle neuroscienze e della neurofarmacologia, con l’obiettivo di studiare il sistema nervoso in condizioni di salute e malattia. Attraverso un approccio integrato e multiscala, l'iniziativa esplora le frontiere dalla tecnologia digitale ai mini-cervelli, promuovendo avanzamenti fondamentali nella comprensione e nel trattamento dei disturbi neurologici.

© Ilpiacenza.it - Mnesys, il più grande progetto di ricerca italiano sulle neuroscienze e la neurofarmacologia Dal digitale, a mini-cervelli, tutte le frontiere del programma Mnesys “A Multiscale Integrated Approach To The Study Of The Nervous System in Health and Disease - Un Approccio Integrato Multiscala allo Studio del Sistema Nervoso in condizioni di Salute e Malattia”. Un team di 800 scienziati in. Ilpiacenza.it Il grande progetto italiano che vuole svelare i segreti del cervello. Le caratteristiche del progetto (in via di conclusione) MNESYS, la più grande ricerca neurologica sul ... - Comprendere come funziona il cervello umano è una delle sfide scientifiche più affascinanti del nostro tempo. difesapopolo.it

Cresce il progetto Mnesys, 800 scienziati contro le malattie del cervello - Identificare nuovi bersagli terapeutici per le malattie neurologiche, sviluppare algoritmi predittivi per la risposta ai farmaci e il decorso delle patologie, e creare modelli digitali del cervello ... ansa.it