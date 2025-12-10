calcio femminile esame duro per la roma contro il chelsea ultima chiamata in champions

La Roma si prepara a una sfida impegnativa contro il Chelsea, valida per il quinto turno della Champions League femminile. In trasferta, le giallorosse affrontano una delle squadre più forti del torneo, in una partita che potrebbe rappresentare un vero e proprio esame di maturità e un'opportunità importante nel cammino europeo.

Spesso dalle sfide più difficili possono nascere grandi opportunità. Va indirizzata in questo senso la proibitiva trasferta della Roma, chiamata ad affrontare oggi, mercoledì 10 dicembre, il Chelsea nella partita valida per il quinto turno del girone unico della Champions League 2025-2026 di calcio femminile (calcio d'inizio ore 21:00). Uno scontro, inutile nascondersi, complicatissimo per le giallorosse che, per quanto successo in precedenza, rischiano seriamente di rimanere impantanate nelle parti basse della classifica. La quotata formazione allenata da Sonia Bompastor infatti fino a questo momento non ha mai lasciato punti sul piatto, collezionando due pareggi – arrivati in occasione del primo e dell'ultimo incontro giocato contro Twente (1-1) e Barcellona (1-1) – e due vittorie, maturate contro il Paris FC (4-0) ed il St.