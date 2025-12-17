juventus women ecco quanti spettatori previsti per il match di champions league contro il manchester united

La Juventus Women si prepara ad affrontare una sfida emozionante in Champions League contro il Manchester United. L’attesa cresce tra i tifosi, pronti a sostenere le bianconere in questa importante sfida internazionale. L’evento promette grande spettacolo e coinvolgimento, con numerosi spettatori previsti per sostenere le proprie beniamine in questa partita cruciale.

Juventus Women, le bianconere di Massimiliano Canzi cercano l’impresa europea contro il Manchester United. Cornice di pubblico importante a Torino per la sfida. La grande attesa è terminata: stasera le luci dell’Allianz Stadium si accenderanno per ospitare un appuntamento cruciale della stagione della Juventus Women. La formazione bianconera scenderà in campo per affrontare le inglesi del Manchester United in un match valevole per la fase a gironi della UEFA Women’s Champions League. Si tratta di un crocevia fondamentale per le ambizioni internazionali del club, che punta a consolidare il proprio status tra le migliori realtà del calcio europeo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

