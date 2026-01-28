Questa sera si gioca l’ultima partita della fase a gironi di Champions League tra Napoli e Chelsea. Per il Napoli è un’ultima chance di qualificarsi agli ottavi, mentre il Chelsea cerca di mettere in sicurezza il passaggio del turno. Entrambe le squadre scendono in campo con le formazioni ufficiali, dopo le scelte di Conte e gli ultimi allenamenti. Il match si presenta come una sfida decisiva, con i giocatori pronti a dare tutto per ottenere il risultato che può cambiare il destino della loro stagione europea.

Ultimo match della League Phase della Champions League 202526, ultima chance per il Napoli per rimanere ancora in gioco all’interno della maggiore competizione europea. Gli uomini di Antonio Conte sono chiamati al difficile test casalingo contro il Chelsea. I Blues, che hanno da poco cambiato allenatore, arrivano in Campania da ottava forza del torneo e vorranno confermare un posto che le consentirebbe di staccare un pass direttamente per gli ottavi. I partenopei dovranno invece fare di tutto per vincere, sperando poi di rientrare tra le prime 24 per qualificarsi ai playoff. Le formazioni ufficiali di Napoli-Chelsea: la decisione in difesa. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli-Chelsea, le formazioni ufficiali: le scelte di Conte

Stasera il Napoli sfida il Chelsea per l’accesso alla Champions League.

Alle ore 20:45 si disputa il match tra Inter e Napoli, valida per la 20ª giornata di Serie A.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Il clamoroso pareggio del Napoli contro il Copenaghen ha complicato i piani europei degli azzurri, chiamati a un miracolo per continuare il cammino in Champions League. Il Napoli infatti, oltre ...

Al Maradona il Napoli si gioca tutto. Alle 21 contro il Chelsea gli azzurri devono vincere per tenere vivo il cammino europeo ed entrare tra le prime.

