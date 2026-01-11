Inter-Napoli le formazioni ufficiali | le scelte di Chivu e Conte

Alle ore 20:45 si disputa il match tra Inter e Napoli, valida per la 20ª giornata di Serie A. Le formazioni ufficiali sono state annunciate da Chivu e Conte, pronti a scendere in campo per questa importante sfida che potrebbe influenzare la lotta per il primo posto in classifica. La partita si svolge a San Siro, in un incontro che promette grande spettacolo e determinanti punti in palio.

Tempo di lettura: < 1 minuto È Inter-Napoli il big match della 20ª giornata di Serie A. A San Siro, tra poco meno di un'ora, nerazzurri e azzurri si affrontano in una sfida che pesa in modo diretto sulla corsa scudetto. La squadra di Chivu guida la classifica e punta alla vittoria per allungare sul Napoli, mentre gli uomini di Antonio Conte cercano il colpo esterno per riaprire il campionato, dopo il successo per 3-1 nella gara d'andata. I due allenatori confermano l'impostazione a tre in difesa. L'Inter si schiera con il 3-5-2, affidandosi alla coppia Lautaro-Thuram in attacco, mentre il Napoli risponde con il 3-4-2-1, con Politano ed Elmas alle spalle di Hojlund.

