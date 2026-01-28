Napoli-Chelsea 2-3 segui Conte in conferenza LIVe
Dopo il 3-2 subito in casa contro il Chelsea, Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa. L’allenatore del Napoli ha analizzato la partita, sottolineando alcune difficoltà e i punti su cui la squadra deve lavorare. Le sue parole arrivano dopo una sfida intensa, che ha visto i partenopei rimanere in partita fino alla fine, ma senza riuscire a conquistare i tre punti.
L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza dopo la sfida di Champions contro il Chelsea Db Torino 25012026 - campionato di calcio serie A Juventus-Napoli foto Daniele BuffaImage Sport nella foto: Antonio Conte L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza dopo la sfida di Champions contro il Chelsea Manna: «Sterling è libero? Sì, lo so. Stasera non conta il fattore economico per la Champions» Il ds del Napoli a Prime: «È una partita fondamentale per il passaggio del turno. Non è oggi che si decide, visto che abbiamo giocato otto partite anche se oggi si può decidere» Conte: «Abbiamo tredici giocatori di movimento stasera. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Approfondimenti su Napoli Chelsea
Diretta gol Champions League LIVE, vittorie di Olympiacos e Bayern: ora i match delle 21! Segui Inter Liverpool 0-0, Atalanta Chelsea 0-1 e tutte le altre sfide: Chelsea avanti con Joao Pedro a Bergamo
Segui in tempo reale le emozioni della sesta giornata di Champions League, con aggiornamenti sulle partite in corso e i risultati più recenti.
Conferenza stampa Conte pre Napoli Chelsea: «Ex campioni d’Italia? Frase infelice di Spalletti, serve rispetto. Deve stare più attento quando parla!»
In questa conferenza stampa, Antonio Conte commenta le recenti dichiarazioni di Luciano Spalletti, sottolineando l'importanza del rispetto tra allenatori e analizzando le tensioni tra le due squadre.
Napoli Chelsea 2-3 LIVE Post-partita e Conferenza stampa Eliminati dalla Champions League
Ultime notizie su Napoli Chelsea
Argomenti discussi: Napoli-Chelsea 2-3: Joao Pedro condanna Conte, azzurri eliminati; Napoli-Chelsea, dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Napoli-Chelsea, le probabili formazioni della partita di Champions League; Dove vedere Napoli-Chelsea in tv e streaming: canale, orario, formazioni.
LIVE – Champions League, Napoli-Chelsea 2-3 (19? Fernandez; 33? Vergara; 43? Hojlund; 61?, 82? Joao Pedro)Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Chelsea, match valido per l'ultima giornata del girone di Champions League. iamnaples.it
Napoli-Chelsea 2-3, segui Conte in conferenza LIVeL’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza dopo la sfida di Champions contro il Chelsea L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha rilasciato alcune ... ilnapolista.it
Champions League, in campo alle 21 Napoli-Chelsea DIRETTA #ANSA - facebook.com facebook
Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Napoli- #Chelsea x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.