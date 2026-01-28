Napoli-Chelsea 2-3 segui Conte in conferenza LIVe

Dopo il 3-2 subito in casa contro il Chelsea, Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa. L’allenatore del Napoli ha analizzato la partita, sottolineando alcune difficoltà e i punti su cui la squadra deve lavorare. Le sue parole arrivano dopo una sfida intensa, che ha visto i partenopei rimanere in partita fino alla fine, ma senza riuscire a conquistare i tre punti.

