Napoli accoltella alla schiena il nuovo compagno dell’ex e scappa sui balconi per evitare l’arresto | fermato 50enne

Un uomo di 50 anni è stato fermato dai Carabinieri di Napoli Marianella con l’accusa di aver accoltellato alla schiena il nuovo compagno dell’ex. Dopo aver colpito, l’uomo è scappato sui balconi per evitare l’arresto, ma è stato comunque catturato. La polizia ha eseguito il fermo, ritenendolo gravemente coinvolto nel tentato omicidio aggravato.

I Carabinieri della Stazione Napoli Marianella hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto nei confronti di un 50enne, ritenuto gravemente indiziato del reato di tentato omicidio aggravato. Il provvedimento è stato emesso dalla Procura della Repubblica di Napoli e successivamente convalidato dal GIP, che ha disposto la custodia cautelare in carcere. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, coordinate dalla IV Sezione “Fasce deboli” della Procura di Napoli, l’episodio risale al giorno di Natale. L’uomo si sarebbe introdotto abusivamente nell’abitazione della sua ex fidanzata e, alla vista del nuovo compagno della donna, avrebbe agito per gelosia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Napoli, accoltella alla schiena il nuovo compagno dell’ex e scappa sui balconi per evitare l’arresto: fermato 50enne Approfondimenti su Napoli Marianella Montoggio, va a casa della ex e l'accoltella, scappa nei boschi ma prima dell'arresto rischia l'ipotermia Accoltella un passante alla schiena per rapinarlo del cellulare: preso La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Napoli Marianella Argomenti discussi: Napoli, accoltella il nuovo compagno della ex: 50enne in manette - Napoli Village - Quotidiano di; Accoltella la moglie alla schiena: 47enne arrestato nel Pratese, l'aveva presa a pugni pochi mesi fa; Napoli, accoltella alla schiena il nuovo compagno dell’ex e scappa sui balconi per evitare l'arresto: fermato 50enne; Napoli, accoltella il nuovo compagno della ex per gelosia. ULTIM'ORA Tifosi inglesi accoltellati a Napoli: il comunicato del Chelsea - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.