Mutui Caserta tiene il passo del mercato | crescono importi richiesti e durata dei finanziamenti

A Caserta, il mercato dei mutui continua a muoversi con ritmo sostenuto. Nel 2025, le richieste di finanziamenti crescono sia negli importi che nella durata, segno di una maggiore fiducia delle famiglie. Le condizioni di prestito sono più stabili rispetto agli anni passati, e sempre più persone puntano a comprare casa. La provincia segue il trend positivo che si registra in tutta la regione.

Secondo i dati dell'Osservatorio MutuiOnline.it, nel Casertano l'identikit del richiedente di mutuo vede un'età media di 40,9 anni, in linea con il dato regionale, mentre la durata media dei finanziamenti si attesta a 23 anni e 10 mesi, segnale di una maggiore propensione a pianificare l'investimento immobiliare nel lungo periodo. L'importo medio richiesto nel 2025 in provincia di Caserta ha raggiunto i 120.374 euro, a fronte di un valore medio degli immobili pari a 187.382 euro, collocando il territorio in una posizione intermedia rispetto alle altre province campane, ma con margini di accessibilità ancora significativi per le famiglie.

