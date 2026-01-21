mutui in toscana nel 2025 crescono importi e durate domina ancora il tasso fisso

Nel 2025, in Toscana, si è registrato un aumento sia degli importi richiesti per i mutui che delle durate, in risposta ai prezzi elevati degli immobili. Il tasso fisso resta la scelta principale tra i mutuatari, offrendo maggiore stabilità nelle condizioni di pagamento. Questi trend riflettono le dinamiche del mercato immobiliare regionale e le strategie di finanziamento adottate dai clienti.

Firenze, 21 gennaio 2026 – Prezzi degli immobili sempre cari in Toscana ed è anche per questo che nel 2025 sono aumentati sia gli importi medi richiesti, sia la durata dei mutui. Scende invece l’età dei richiedenti. Questa la fotografia scattata dall’osservatorio di MutuiOnline.it. Ecco in dettaglio qual è stato il trend 2025 nella nostra regione. Importi più alti e immobili più cari. Nel corso del 2025 l’importo medio dei mutui richiesti in Toscana è salito a 142.800 euro, rispetto ai 140.400 euro del 2024. Parallelamente è cresciuto anche il valore medio degli immobili, passato da 228.500 a 232. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Mercato dei mutui: nel 2025 in Toscana il Tan medio del tasso fisso è aumentato di 50 punti base, mentre il variabile è sceso di oltre un punto percentualeNel 2025, il mercato dei mutui in Toscana ha mostrato segnali di stabilità, con il tasso fisso medio in aumento di 50 punti base e il tasso variabile in calo di oltre un punto percentuale.

