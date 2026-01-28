Musetti criticato per il ritiro Rune lo difende | Ha ascoltato il suo corpo

Lorenzo Musetti si ferma ai quarti degli Australian Open 2026. Dopo aver vinto i primi due set contro Djokovic, il tennista italiano si è ritirato nel terzo, a causa di un infortunio. Holger Rune, suo avversario e ora difensore, ha preso le sue difese, spiegando che Musetti ha ascoltato il suo corpo e ha preferito non rischiare ulteriormente. La partita si è interrotta senza una vera e propria sconfitta, lasciando l’amaro in bocca ai tifosi italiani.

(Adnkronos) – Holger Rune difende Lorenzo Musetti. Oggi, mercoledì 28 gennaio, il tennista azzurro è stato costretto al ritiro al terzo set dei quarti di finale degli Australian Open 2026 contro Novak Djokovic, dopo aver vinto i primi due, a causa di un infortunio, rinunciando alla possibilità di regalarsi la semifinale dello Slam di Melbourne, dove avrebbe incontrato Jannik Sinner. Sul web il ritiro di Musetti sta facendo discutere. Qualcuno infatti rimprovera all'azzurro di aver rinunciato troppo facilmente alla partita, continuando che avrebbe dovuto lottare di più e resistere all'infortunio.

