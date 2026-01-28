Musei gratis la prima domenica del mese | tutti i luoghi aperti a Palermo e provincia il primo febbraio

La prima domenica di febbraio porta una buona notizia a Palermo e provincia. Tutti i musei, parchi archeologici e luoghi della cultura gestiti dall’assessorato regionale dei Beni culturali saranno aperti gratuitamente. Domenica 1 febbraio, quindi, sarà possibile visitare senza spendere un euro. La scelta di offrire l’ingresso gratuito una volta al mese mira a far conoscere meglio il patrimonio culturale e archeologico della regione.

