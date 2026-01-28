Musa Lago di Como riapre a gennaio e presenta i nuovi menu degustazione di Roteo

MUSA Lago di Como riapre i battenti a gennaio, dopo una chiusura di poche settimane. Il ristorante punta a sfruttare il momento di interesse mondiale per il territorio, ora al centro delle attenzioni per i Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026. Presenta anche i nuovi menu degustazione di Roteo, pronti a sorprendere ancora una volta gli ospiti.

Dopo una breve chiusura stagionale, MUSA Lago di Como riapre eccezionalmente nel mese di gennaio, intercettando un momento di forte attenzione internazionale per il territorio, protagonista dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026. Un’apertura fuori calendario che coincide con il debutto dei nuovi menu degustazione di ROTEO, il ristorante fine dining dell’hotel, pensati come veri e propri racconti gastronomici in dialogo con la natura e la stagionalità. I nuovi percorsi si chiamano Hestia e Demetra e rappresentano due visioni complementari della cucina contemporanea. Il primo prende il nome dalla dea del fuoco ed è un omaggio alla cottura alla griglia, al BBQ e alla trasformazione della materia attraverso la fiamma.🔗 Leggi su Quicomo.it

