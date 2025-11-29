Sesto esperimento di degustazione alla Trattoria San Biagio | vini francesi e un menù dedicato
Una serata che unisce convivialità, ricerca e sapori d’Oltralpe: torna Fame di Vino, il ciclo di degustazioni ideato per portare in trattoria un approccio curioso e sperimentale al bere bene. L’appuntamento è fissato per lunedì 1 dicembre 2025, quando la Trattoria San Biagio ospiterà il sesto. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Argomenti simili trattati di recente
Seconda Tappa Campestri a Sesto Calende Un’altra gara di emozioni, fatica, sorrisi e tanta grinta per i nostri atleti Silvia Tremolada, protagonisti della 2ª tappa del circuito campestre a Sesto Calende! Chiara conquista un ottimo 4° posto tra le ragazze, dimostr - facebook.com Vai su Facebook
Sesto esperimento di degustazione alla Trattoria San Biagio: vini francesi e un menù dedicato - Il percorso culinario firmato San Bias include scottatini di cuore, quiche Lorraine, crepinette, cassoulet, tartare e zuppa di cipolle. quicomo.it scrive