Sesto esperimento di degustazione alla Trattoria San Biagio | vini francesi e un menù dedicato

Quicomo.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una serata che unisce convivialità, ricerca e sapori d’Oltralpe: torna Fame di Vino, il ciclo di degustazioni ideato per portare in trattoria un approccio curioso e sperimentale al bere bene. L’appuntamento è fissato per lunedì 1 dicembre 2025, quando la Trattoria San Biagio ospiterà il sesto. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Il percorso culinario firmato San Bias include scottatini di cuore, quiche Lorraine, crepinette, cassoulet, tartare e zuppa di cipolle.

