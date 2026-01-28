MSI?Prestige?13?AI+?Ukiyo?e?Edition è ora disponibile in Italia

MSI annuncia che il nuovo Prestige13 AI+ Ukiyo-e Edition è finalmente arrivato in Italia. Si tratta di un modello limitato, con solo 2000 pezzi disponibili nel mondo, pensato per chi vuole un portatile potente ma anche elegante, con un design che richiama l’arte giapponese. La presentazione avviene a pochi mesi dalla sua prima uscita a Computex, e ora i tech lover italiani possono acquistarlo, pronti a portare a casa un pezzo di tecnologia e cultura insieme.

MSI annuncia oggi la disponibilità in Italia del laptop MSI Prestige13 AI+ Ukiyo-e Edition. Svelata in occasione dell'ultima edizione di Computex, questa edizione limitata a tiratura eccezionalmente limitata – appena 2000 pezzi disponibili a livello globale – nasce per gli appassionati di tecnologia che cercano non solo prestazioni elevate, ma anche un design raffinato e una storia autentica da raccontare. Il laptop sarà accompagnato da un set di accessori comprendente un badge identificativo personale, un'elegante custodia e un mouse con tappetino ispirati all'Ukiyo-e di Katsushika Hokusai. Pensata per chi ama l'arte e la tradizione giapponese, questo modello destinato a distinguersi fa parte della nuova collezione "Artisan" di MSI, che celebra la perfetta fusione tra artigianalità e innovazione tecnologica.

