Paolo Conticini condivide un momento di riflessione sulla sua esperienza artistica e personale, evidenziando l’importanza dell’empatia e della comprensione. Dopo aver condiviso il palco con Enzo Iacchetti al Sistina, quest’anno si apre a nuove interpretazioni e sfide. Il suo percorso professionale e umano si arricchisce di spunti che riflettono la sua sensibilità e attenzione verso il mondo femminile.

Un anno fa, di questi tempi, calcava le tavole del palco del Sistina insieme ad Enzo Iacchetti. Quest’anno al suo. Un anno fa, di questi tempi, calcava le tavole del palco del Sistina insieme ad Enzo Iacchetti. Quest’anno al suo fianco c’è Mauro Casciari e lui, Paolo Conticini, è ancora più credibile nei panni di Dorothy Michaels. Per la seconda stagione consecutiva è il protagonista di Tootsie, che non è solo un gioco di travestimento, ma una delle sfide più serie della sua carriera. Lui, l’ha vinta. Ha trovato la misura, evitando la macchietta e unendo ironia e profondità. In Tootsie si ride, certo. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Paolo Conticini: «Mi metto nei panni di una donna»

Leggi anche: Mercoledì, Catherine Zeta-Jones vuole una popolare star nei panni del cugino It: "Se mi sente mi uccide"

Paolo Conticini e Mauro Casciari, la nuova coppia di “Tootsie” nei teatri italianiPaolo Conticini e Mauro Casciari sono i nuovi interpreti di

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Paolo Continicini: «Mi hanno proposto la conduzione de I Fatti Vostri. Montrucchio? La persona giusta. Io e mia moglie abbiamo scelto di non avere figli»Perchè Paolo Conticini non conduce I Fatti Vostri? La voce girava con insistenza poi però alla fine in Rai è andato Flavio Montrucchio e l'attore è rimasto (felicemente) alla conduzione di Cash or ... ilmessaggero.it

Paolo Conticini: Sono un accumulatore, mia moglie butta tutto. Ma guai a toccare l’orsetto GigiChi offre di più per un asciugacapelli a forma di pistola, un gioco sulla scuola guida, un cimelio di Guerre stellari? Cash or trash è ripartito con la nuova stagione (dal lunedi al venerdi alle 19.30 ... repubblica.it

Torna al Sistina " #Tootsie", Paolo #Conticini: "Io una bella guagliona" x.com

askanews. . Torna al Sistina "#Tootsie", Paolo #Conticini: "Io una bella guagliona" - facebook.com facebook