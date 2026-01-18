La Zenith Prato si prepara alla sfida contro la Larcianese, valida per il girone A di Eccellenza. La squadra cerca punti importanti per mantenere la vetta della classifica. L'incontro, in programma alle 14, rappresenta un’occasione per consolidare la posizione e proseguire nel percorso di crescita nel campionato regionale.

Rimanere in testa al girone A di Eccellenza. Con questo obiettivo la Zenith Prato si prepara ad affrontare la trasferta sul campo della Larcianese (calcio di inizio alle 14.30), terzultima e in piena lotta per evitare la retrocessione. Dopo il successo ottenuto con la Sestese per gli amaranto sarebbe fondamentale ritrovare continuità nelle vittorie, per provare a guadagnare terreno nei confronti della Lucchese, appaiata in classifica ai pratesi, e del Viareggio, che insegue a 4 punti di distanza. "Se vogliamo sognare dobbiamo provare a vincere. Dobbiamo avere voglia, entusiasmo e piacere di provare a giocarci le partite sempre per portare a casa i tre punti, ma senza l’assillo del risultato – commenta Simone Settesoldi, allenatore della prima squadra di via del Purgatorio -. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Zenith va a Larciano. Servono punti pesanti

Leggi anche: Roma, prova di maturità: a Cremona servono lucidità e punti pesanti

Leggi anche: Serie C, girone A. Pergolettese al bivio. Contro l’Arzignano servono punti pesanti

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

La Zenith va a Larciano. Servono punti pesanti.

La Zenith va a Larciano. Servono punti pesanti - Con questo obiettivo la Zenith Prato si prepara ad affrontare la trasferta sul campo della Larcianese (calcio di inizio alle 14. lanazione.it