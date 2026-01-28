monteforte rinviata la discussione sul ricorso elettorale

L’amministrazione comunale di Monteforte Irpino annuncia che la discussione sul ricorso elettorale presentato da Paolo D e Falco è stata rinviata al 25 febbraio. La causa davanti al Tar di Salerno non si terrà prima di quella data, perché manca ancora la notifica ufficiale. La vicenda rimane in sospeso, mentre i cittadini aspettano di conoscere l’esito.

Tempo di lettura: < 1 minuto L’amministrazione comunale di Monteforte Irpino rende noto che la discussione davanti al Tar di Salerno sul ricorso presentato dal candidato sconfitto alle elezioni amministrative di Monteforte Irpino Paolo D e Falco, è stata rinviata al prossimo 25 febbraio per difetto di notifica. Stamane, presso il Tribunale, era presente una cospicua rappresentanza dell’attuale giunta, con in prima fila il sindaco F abio Siricio. Nell’attesa dell’udienza, la squadra guidata da Fabio Siricio continuerà a lavorare incessantemente per il bene della comunità e nell’interesse dei cittadini, senza mai abbassare la guardia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

