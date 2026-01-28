Monte San Giovanni serie di furti a Colli ma i cittadini non restano a guardare

Questa notte alcuni abitanti di Colli hanno scoperto che le loro case erano state svaligiate. I ladri sono entrati senza fare troppo rumore, portando via soldi e oggetti di valore. I residenti sono arrabbiati e spaventati, e chiedono più sicurezza alle forze dell’ordine. La polizia ha già avviato le indagini, ma per ora nessuno sa chi si nasconda dietro questa serie di furti.

Un'ondata di furti sta interessando in questi giorni il territorio di Monte San Giovanni Campano (Frosinone), con particolare attenzione alla frazione di Colli, dove la preoccupazione tra i residenti è ormai palpabile. Ieri sera, poco prima dell'ora di cena, alcuni malviventi sono entrati in azione in via Santa Filomena, prendendo di mira diverse abitazioni e riuscendo a mettere a segno più colpi. Sul posto sono prontamente intervenuti i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti del caso e intensificato i controlli nella zona. Nonostante ciò, l'escalation di episodi ha spinto molti cittadini a organizzarsi autonomamente, dando vita a ronde serali nel tentativo di presidiare il territorio e scoraggiare nuove incursioni.

