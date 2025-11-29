Genoa-Verona in streaming gratis | vedi la diretta live

Al Ferraris va in scena un incrocio che vale molto più della dodicesima giornata: Genoa-Verona, una sfida diretta per la salvezza che arriva in un momento opposto per le due squadre. I rossoblù hanno ritrovato identità e risultati, prima con l’interim Criscito-Murgita e poi con i segnali incoraggianti mostrati sotto la nuova guida di Daniele De Rossi, reduce da due pareggi convincenti contro Fiorentina e Cagliari. L’Hellas, invece, vive un avvio di stagione complicatissimo: tre sconfitte nelle ultime quattro gare e lo scivolone interno contro il Parma fotografano bene la situazione della squadra di Zanetti, ancora senza vittorie. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

