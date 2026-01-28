Monaco-Juventus Spalletti cerca il poker per gli ottavi | pronostico

La Juventus si prepara alla sfida di Monaco con l’obiettivo di vincere e qualificarsi direttamente agli ottavi di finale. I bianconeri, già sicuri dei playoff, puntano a fare il passo decisivo in Costa Azzurra e sperano di salire ancora più in alto, magari tra le prime otto. Luciano Spalletti vuole il poker e non vuol perdere l’occasione di mettere pressione sulla sua squadra. La partita è importante, e i tifosi sono in fermento, pronti a sostenere la loro squadra in questa trasferta cruciale.

I bianconeri si sono già garantiti un posto nei playoff: vincendo in Costa Azzurra potrebbero sognare anche un piazzamento tra le prime otto Ultima giornata del maxi girone di Champions in cui Spalletti, dal punto di vista matematico, può ancora sognare un posto tra le prime otto. Nel frattempo, però, è già certo dei playoff per entrare nel tabellone principale. Scopriamo pronostico e quote di Monaco-Juventus in programma mercoledì 28 gennaio alle ore 21. I bianconeri si presentano all'ultimo appuntamento del girone forti del grande successo contro il Napoli (3-0) che ha rilanciato le loro ambizioni anche in campionato.

