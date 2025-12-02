Juventus-Udinese notte da dentro o fuori | Spalletti si gioca gli ottavi in casa

La Coppa Italia non concede margini. Lo sa bene la Juventus, che questa sera alle 21 apre la sua corsa nella competizione ospitando l’Udinese allo Stadium in una partita che vale già un pezzo di stagione. Ottavi di finale in gara secca, dentro o fuori, con i rigori come ultimo giudice nel caso in cui il tabellone resti inchiodato fino al 90’. Un test importante, quasi uno spartiacque, soprattutto in un momento segnato dall’infortunio di Vlahovic e dalle rotazioni obbligate in attacco. Spalletti lo ha detto con chiarezza alla vigilia: serve una Juventus «vincente e bella», due facce della stessa medaglia che il tecnico vuole vedere convivere senza più compromessi. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus-Udinese, notte da dentro o fuori: Spalletti si gioca gli ottavi in casa

