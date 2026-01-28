Monaco Juve streaming LIVE e diretta tv | dove vederla la sfida di Champions League Tutti i dettagli

Questa sera alle 21, allo stadio Louis II, va in scena Monaco-Juve, partita valida per la Champions League. La Juventus di Spalletti cerca punti importanti per avvicinarsi agli obiettivi, mentre i padroni di casa vogliono sfruttare il fattore campo. La sfida sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e NOW, e molti tifosi saranno davanti agli schermi per seguire ogni momento.

Monaco Juve, fischio d’inizio alle 21 al Louis II, diretta su Sky Sport e NOW per la squadra di Spalletti a caccia di punti pesanti. L’attesa spasmodica che precede le grandi notti europee è finalmente terminata: l’inno più celebre del calcio continentale è pronto a risuonare per una sfida che profuma di storia e di ambizione. La Juventus torna protagonista assoluta sul palcoscenico della Champions League per un match che rappresenta uno snodo cruciale della sua stagione internazionale. Questa sera, la formazione guidata da Spalletti scenderà in campo nel suggestivo scenario dello Stade Louis II per affrontare in trasferta i padroni di casa del Monaco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Ecco le informazioni utili per seguire in diretta la sfida di Champions League tra Monaco e Juventus.

