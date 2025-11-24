Bodo Glimt Juve streaming LIVE e diretta tv | dove vederla la sfida di Champions League dei bianconeri I dettagli

Bodo Glimt Juve streaming LIVE e diretta tv: dove vederla la sfida di Champions League, valida per la 5ª giornata 202526. Tutti i dettagli. Ultima chiamata per l’Europa, una missione da compiere oltre il Circolo Polare Artico. Domani sera, martedì 25 novembre, alle ore 21:00, la Juve scende in campo all’ Aspmyra Stadion per affrontare il BodøGlimt nella quinta giornata della fase a gironi di Champions League. Una partita che non ammette appelli: con soli 3 punti in classifica (frutto di tre pareggi e una sconfitta), i bianconeri sono obbligati a vincere per tenere vive le speranze di qualificazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

