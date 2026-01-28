Monaco Juve 0-0 LIVE | Openda vicino al gol del vantaggio!

Questa sera si è giocata una partita intensa tra Monaco e Juventus, finita senza reti. I bianconeri hanno cercato più volte di trovare il gol, ma gli attaccanti non sono riusciti a superare la difesa avversaria. L’azione più pericolosa è arrivata da Openda, che si è avvicinato al gol del vantaggio, ma senza riuscire a segnare. La gara ha mostrato una Juventus compatta, ma ancora con difficoltà in fase offensiva.

di Andrea Bargione Monaco Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per l’ottava giornata della League Phase di Champions League. Playoff di Champions League già matematicamente conquistati, la Juve  si affaccia all’ultimo match della  League Phase  cullando un piccolo sogno: quello di qualificarsi direttamente tra le prime 8. Avversario allo Stade Louis II il  Monaco  di Pocognoli. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Monaco Juve 0-0: sintesi e moviola. 35? CHE RITMI IN CAMPO! – Si gioca a ritmi altissimi in campo, con il Monaco che spinge alla ricerca del gol. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

