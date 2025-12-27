Pisa Juve 0-0 LIVE | McKennie vicino al gol del vantaggio!

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Andrea Bargione Pisa Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 17ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Arena Garibaldi di Pisa) – La Juve vuole chiudere il suo 2025 con una vittoria, inanellando la settima vittoria in otto partite. Avversario il Pisa di Gilardino in trasferta. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Pisa Juve 0-0: sintesi e moviola. 12? TIRO MCKENNIE – Ancora bianconeri pericolosi con la palla in mezzo per Openda, chiuso ancora poi da pochi passi McKennie prova il tiro in porta. Chiude Semper. 9? RIPARTE LA JUVE – Dopo un errore in impostazione di Caracciolo, riparte con Thuram palla al piede poi tocco per Openda ma chiude Calabresi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

