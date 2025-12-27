Pisa Juve 0-0 LIVE | McKennie vicino al gol del vantaggio!
di Andrea Bargione Pisa Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 17ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Arena Garibaldi di Pisa) – La Juve vuole chiudere il suo 2025 con una vittoria, inanellando la settima vittoria in otto partite. Avversario il Pisa di Gilardino in trasferta. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Pisa Juve 0-0: sintesi e moviola. 12? TIRO MCKENNIE – Ancora bianconeri pericolosi con la palla in mezzo per Openda, chiuso ancora poi da pochi passi McKennie prova il tiro in porta. Chiude Semper. 9? RIPARTE LA JUVE – Dopo un errore in impostazione di Caracciolo, riparte con Thuram palla al piede poi tocco per Openda ma chiude Calabresi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Juve Udinese Coppa Italia 0-0 LIVE: Yildiz vicinissimo al gol del vantaggio!
Leggi anche: Cagliari Pisa 0-0 LIVE: Gaetano vicino al gol!
Serie A | I precedenti di Pisa-Juventus; I precedenti di Pisa-Juventus; Pronostico Pisa-Juventus quote analisi 17ª giornata Serie A; Pisa-Juventus: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni.
Pisa-Juventus 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: Openda in attacco - Juventus di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it
Pisa-Juventus 0-0: diretta e risultato in tempo reale - Juventus di Sabato 27 dicembre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. calciomagazine.net
Pisa-Juventus live 0-0 - Romeo Anconetani va in scena l'ultimo degli anticipi del sabato, che mette a ... msn.com
#Pisa- #Juve, diretta: formazioni e risultato in tempo reale, #Spalletti e la tentazione x.com
Dove vedere Pisa-Juve in tv Dazn o Sky, orario - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.