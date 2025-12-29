Cos’è e come funziona il Cammino di Santiago? Guida pratica ai percorsi

Il Cammino di Santiago è un antico percorso di pellegrinaggio che attraversa la Spagna, offrendo a chi lo percorre un’esperienza di scoperta personale e spirituale. Questa guida pratica illustra i principali itinerari, modalità di percorrenza e consigli utili per affrontare il cammino in modo consapevole e preparato, fornendo informazioni chiare e affidabili per chi desidera intraprendere questa rilevante esperienza di viaggio.

In questi giorni non si fa altro che parlare del nuovo film di Checco Zalone, Buen Camino. Una produzione con numeri da record, che segna il ritorno del comico pugliese dopo una pausa dai grandi schermi di ben 5 anni. Ma il vero protagonista di questo film non è solo l'ironia che lo contraddistingue, ma il Cammino di Santiago: qui padre e figlia si ricongiungono in una commedia dai risvolti sentimentali. Cos'è e come funziona il Cammino di Santiago. Il cammino in realtà non è solo uno, ma si tratta di una rete di oltre 10 itinerari a tappe. Questi percorsi vedono ogni anno quasi mezzo milione di persone, la cui tappa finale è la cattedrale della città spagnola di Santiago de Compostela.

Cammino di Santiago: alla scoperta di un percorso meno battuto tra storia e natura - In Spagna, un numero record di viaggiatori ha affrontato il Cammino di Santiago trasformando il pellegrinaggio, un tempo contemplativo o secolare, in una popolare attrazione turistica. nationalgeographic.it

