Allarme rosso per OpenAI contro Google e Anthropic nella corsa all’IA

(Adnkronos) – Il vento sta cambiando nella competizione per il dominio dell'intelligenza artificiale e la pressione su OpenAI inizia a farsi sentire in modo tangibile. Lunedì scorso, l'amministratore delegato Sam Altman ha dichiarato un "codice rosso", esortando il personale a concentrarsi immediatamente sul miglioramento del prodotto di punta, ChatGPT. Questa mossa rappresenta un chiaro indicatore . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

